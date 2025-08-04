Valute / YUMC
YUMC: Yum China Holdings Inc
43.78 USD 0.05 (0.11%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio YUMC ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.54 e ad un massimo di 43.91.
Segui le dinamiche di Yum China Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
YUMC News
Intervallo Giornaliero
43.54 43.91
Intervallo Annuale
41.00 53.99
- Chiusura Precedente
- 43.83
- Apertura
- 43.83
- Bid
- 43.78
- Ask
- 44.08
- Minimo
- 43.54
- Massimo
- 43.91
- Volume
- 2.259 K
- Variazione giornaliera
- -0.11%
- Variazione Mensile
- -1.26%
- Variazione Semestrale
- -16.40%
- Variazione Annuale
- -2.71%
20 settembre, sabato