КотировкиРазделы
Валюты / YUMC
Назад в Рынок акций США

YUMC: Yum China Holdings Inc

44.54 USD 0.97 (2.23%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс YUMC за сегодня изменился на 2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.54, а максимальная — 45.44.

Следите за динамикой Yum China Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости YUMC

Дневной диапазон
44.54 45.44
Годовой диапазон
41.00 53.99
Предыдущее закрытие
43.57
Open
44.77
Bid
44.54
Ask
44.84
Low
44.54
High
45.44
Объем
4.023 K
Дневное изменение
2.23%
Месячное изменение
0.45%
6-месячное изменение
-14.95%
Годовое изменение
-1.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.