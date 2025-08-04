Валюты / YUMC
YUMC: Yum China Holdings Inc
44.54 USD 0.97 (2.23%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YUMC за сегодня изменился на 2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.54, а максимальная — 45.44.
Следите за динамикой Yum China Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
44.54 45.44
Годовой диапазон
41.00 53.99
- Предыдущее закрытие
- 43.57
- Open
- 44.77
- Bid
- 44.54
- Ask
- 44.84
- Low
- 44.54
- High
- 45.44
- Объем
- 4.023 K
- Дневное изменение
- 2.23%
- Месячное изменение
- 0.45%
- 6-месячное изменение
- -14.95%
- Годовое изменение
- -1.02%
