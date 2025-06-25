Dövizler / XTLB
XTLB: XTL Biopharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares
1.21 USD 0.03 (2.42%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XTLB fiyatı bugün -2.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.21 ve Yüksek fiyatı olarak 1.25 aralığında işlem gördü.
XTL Biopharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
XTLB haberleri
- XTL Biopharmaceuticals shareholders approve board elections and private placement
- XTL Biopharmaceuticals postpones shareholder meeting due to lack of quorum
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
Günlük aralık
1.21 1.25
Yıllık aralık
0.86 2.50
- Önceki kapanış
- 1.24
- Açılış
- 1.24
- Satış
- 1.21
- Alış
- 1.51
- Düşük
- 1.21
- Yüksek
- 1.25
- Hacim
- 10
- Günlük değişim
- -2.42%
- Aylık değişim
- -1.63%
- 6 aylık değişim
- -3.20%
- Yıllık değişim
- -49.37%
21 Eylül, Pazar