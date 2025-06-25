Valute / XTLB
XTLB: XTL Biopharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares
1.21 USD 0.03 (2.42%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XTLB ha avuto una variazione del -2.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.21 e ad un massimo di 1.25.
Segui le dinamiche di XTL Biopharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- XTL Biopharmaceuticals shareholders approve board elections and private placement
- XTL Biopharmaceuticals postpones shareholder meeting due to lack of quorum
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
Intervallo Giornaliero
1.21 1.25
Intervallo Annuale
0.86 2.50
- Chiusura Precedente
- 1.24
- Apertura
- 1.24
- Bid
- 1.21
- Ask
- 1.51
- Minimo
- 1.21
- Massimo
- 1.25
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -2.42%
- Variazione Mensile
- -1.63%
- Variazione Semestrale
- -3.20%
- Variazione Annuale
- -49.37%
21 settembre, domenica