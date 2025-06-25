QuotazioniSezioni
Valute / XTLB
Tornare a Azioni

XTLB: XTL Biopharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares

1.21 USD 0.03 (2.42%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XTLB ha avuto una variazione del -2.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.21 e ad un massimo di 1.25.

Segui le dinamiche di XTL Biopharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XTLB News

Intervallo Giornaliero
1.21 1.25
Intervallo Annuale
0.86 2.50
Chiusura Precedente
1.24
Apertura
1.24
Bid
1.21
Ask
1.51
Minimo
1.21
Massimo
1.25
Volume
10
Variazione giornaliera
-2.42%
Variazione Mensile
-1.63%
Variazione Semestrale
-3.20%
Variazione Annuale
-49.37%
21 settembre, domenica