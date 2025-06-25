Moedas / XTLB
XTLB: XTL Biopharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares
1.25 USD 0.05 (4.17%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XTLB para hoje mudou para 4.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.22 e o mais alto foi 1.25.
Veja a dinâmica do par de moedas XTL Biopharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
XTLB Notícias
- XTL Biopharmaceuticals shareholders approve board elections and private placement
- XTL Biopharmaceuticals postpones shareholder meeting due to lack of quorum
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
Faixa diária
1.22 1.25
Faixa anual
0.86 2.50
Fechamento anterior
- 1.20
Open
- 1.22
Bid
- 1.25
Ask
- 1.55
Low
- 1.22
High
- 1.25
Volume
- 13
Mudança diária
- 4.17%
Mudança mensal
- 1.63%
Mudança de 6 meses
- 0.00%
Mudança anual
- -47.70%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh