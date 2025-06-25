통화 / XTLB
XTLB: XTL Biopharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares
1.21 USD 0.03 (2.42%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XTLB 환율이 오늘 -2.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.21이고 고가는 1.25이었습니다.
XTL Biopharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
XTLB News
일일 변동 비율
1.21 1.25
년간 변동
0.86 2.50
- 이전 종가
- 1.24
- 시가
- 1.24
- Bid
- 1.21
- Ask
- 1.51
- 저가
- 1.21
- 고가
- 1.25
- 볼륨
- 10
- 일일 변동
- -2.42%
- 월 변동
- -1.63%
- 6개월 변동
- -3.20%
- 년간 변동율
- -49.37%
20 9월, 토요일