Währungen / XTLB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
XTLB: XTL Biopharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares
1.24 USD 0.04 (3.33%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XTLB hat sich für heute um 3.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.22 bis zu einem Hoch von 1.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die XTL Biopharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XTLB News
- XTL Biopharmaceuticals shareholders approve board elections and private placement
- XTL Biopharmaceuticals postpones shareholder meeting due to lack of quorum
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
Tagesspanne
1.22 1.25
Jahresspanne
0.86 2.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.20
- Eröffnung
- 1.22
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- Tief
- 1.22
- Hoch
- 1.25
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 3.33%
- Monatsänderung
- 0.81%
- 6-Monatsänderung
- -0.80%
- Jahresänderung
- -48.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K