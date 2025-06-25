Валюты / XTLB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XTLB: XTL Biopharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares
1.22 USD 0.02 (1.67%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XTLB за сегодня изменился на 1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.15, а максимальная — 1.29.
Следите за динамикой XTL Biopharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XTLB
- XTL Biopharmaceuticals shareholders approve board elections and private placement
- XTL Biopharmaceuticals postpones shareholder meeting due to lack of quorum
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
Дневной диапазон
1.15 1.29
Годовой диапазон
0.86 2.50
- Предыдущее закрытие
- 1.20
- Open
- 1.29
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Low
- 1.15
- High
- 1.29
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- 1.67%
- Месячное изменение
- -0.81%
- 6-месячное изменение
- -2.40%
- Годовое изменение
- -48.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.