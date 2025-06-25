通貨 / XTLB
XTLB: XTL Biopharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares
1.24 USD 0.04 (3.33%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XTLBの今日の為替レートは、3.33%変化しました。日中、通貨は1あたり1.22の安値と1.25の高値で取引されました。
XTL Biopharmaceuticals Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
XTLB News
- XTL Biopharmaceuticals shareholders approve board elections and private placement
- XTL Biopharmaceuticals postpones shareholder meeting due to lack of quorum
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
1日のレンジ
1.22 1.25
1年のレンジ
0.86 2.50
- 以前の終値
- 1.20
- 始値
- 1.22
- 買値
- 1.24
- 買値
- 1.54
- 安値
- 1.22
- 高値
- 1.25
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- 3.33%
- 1ヶ月の変化
- 0.81%
- 6ヶ月の変化
- -0.80%
- 1年の変化
- -48.12%
