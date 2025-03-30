Dövizler / XPER
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
XPER: Xperi Inc
6.11 USD 0.02 (0.33%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XPER fiyatı bugün -0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.07 ve Yüksek fiyatı olarak 6.21 aralığında işlem gördü.
Xperi Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPER haberleri
- Can FUTU's Expanding Margins Fuel Profitability in the Long Haul?
- Wall Street Analysts See an 115.23% Upside in Xperi (XPER): Can the Stock Really Move This High?
- Xperi at Midwest Ideas: Strategic Growth in Media Platforms
- Down 22.9% in 4 Weeks, Here's Why Xperi (XPER) Looks Ripe for a Turnaround
- Xperi (XPER) Q2 Revenue Drops 11.5%
- Xperi Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:XPER)
- Xperi Inc. (XPER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xperi (XPER) Meets Q2 Earnings Estimates
- Xperi Q2 2025 slides: Revenue declines 11%, but cash flow turns positive
- Xperi Revenue Drops 11% in Fiscal Q2
- Xperi earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Xperi cuts 2025 outlook amid macroeconomic uncertainty
- Xperi Inc. Announces Participation at Investor Conferences
- Hartford Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
Günlük aralık
6.07 6.21
Yıllık aralık
5.72 11.08
- Önceki kapanış
- 6.13
- Açılış
- 6.13
- Satış
- 6.11
- Alış
- 6.41
- Düşük
- 6.07
- Yüksek
- 6.21
- Hacim
- 503
- Günlük değişim
- -0.33%
- Aylık değişim
- 2.86%
- 6 aylık değişim
- -19.71%
- Yıllık değişim
- -33.22%
21 Eylül, Pazar