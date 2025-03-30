通貨 / XPER
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
XPER: Xperi Inc
6.13 USD 0.14 (2.34%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XPERの今日の為替レートは、2.34%変化しました。日中、通貨は1あたり5.99の安値と6.14の高値で取引されました。
Xperi Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPER News
- Wall Street Analysts See an 115.23% Upside in Xperi (XPER): Can the Stock Really Move This High?
- Xperi at Midwest Ideas: Strategic Growth in Media Platforms
- Down 22.9% in 4 Weeks, Here's Why Xperi (XPER) Looks Ripe for a Turnaround
- Xperi (XPER) Q2 Revenue Drops 11.5%
- Xperi Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:XPER)
- Xperi Inc. (XPER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xperi (XPER) Meets Q2 Earnings Estimates
- Xperi Q2 2025 slides: Revenue declines 11%, but cash flow turns positive
- Xperi Revenue Drops 11% in Fiscal Q2
- Xperi earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Xperi cuts 2025 outlook amid macroeconomic uncertainty
- Xperi Inc. Announces Participation at Investor Conferences
- Hartford Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
1日のレンジ
5.99 6.14
1年のレンジ
5.72 11.08
- 以前の終値
- 5.99
- 始値
- 6.03
- 買値
- 6.13
- 買値
- 6.43
- 安値
- 5.99
- 高値
- 6.14
- 出来高
- 817
- 1日の変化
- 2.34%
- 1ヶ月の変化
- 3.20%
- 6ヶ月の変化
- -19.45%
- 1年の変化
- -33.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K