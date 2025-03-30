Währungen / XPER
XPER: Xperi Inc
6.14 USD 0.01 (0.16%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XPER hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.10 bis zu einem Hoch von 6.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xperi Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
XPER News
Tagesspanne
6.10 6.21
Jahresspanne
5.72 11.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.13
- Eröffnung
- 6.13
- Bid
- 6.14
- Ask
- 6.44
- Tief
- 6.10
- Hoch
- 6.21
- Volumen
- 194
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 3.37%
- 6-Monatsänderung
- -19.32%
- Jahresänderung
- -32.90%
