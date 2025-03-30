통화 / XPER
XPER: Xperi Inc
6.11 USD 0.02 (0.33%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XPER 환율이 오늘 -0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.07이고 고가는 6.21이었습니다.
Xperi Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
XPER News
일일 변동 비율
6.07 6.21
년간 변동
5.72 11.08
- 이전 종가
- 6.13
- 시가
- 6.13
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- 저가
- 6.07
- 고가
- 6.21
- 볼륨
- 503
- 일일 변동
- -0.33%
- 월 변동
- 2.86%
- 6개월 변동
- -19.71%
- 년간 변동율
- -33.22%
20 9월, 토요일