货币 / XPER
XPER: Xperi Inc
5.98 USD 0.01 (0.17%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XPER汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点5.95和高点6.13进行交易。
关注Xperi Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XPER新闻
日范围
5.95 6.13
年范围
5.72 11.08
- 前一天收盘价
- 5.97
- 开盘价
- 5.99
- 卖价
- 5.98
- 买价
- 6.28
- 最低价
- 5.95
- 最高价
- 6.13
- 交易量
- 767
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 0.67%
- 6个月变化
- -21.42%
- 年变化
- -34.64%
