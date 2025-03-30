Moedas / XPER
XPER: Xperi Inc
6.09 USD 0.10 (1.67%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XPER para hoje mudou para 1.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.99 e o mais alto foi 6.13.
Veja a dinâmica do par de moedas Xperi Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
XPER Notícias
Faixa diária
5.99 6.13
Faixa anual
5.72 11.08
- Fechamento anterior
- 5.99
- Open
- 6.03
- Bid
- 6.09
- Ask
- 6.39
- Low
- 5.99
- High
- 6.13
- Volume
- 637
- Mudança diária
- 1.67%
- Mudança mensal
- 2.53%
- Mudança de 6 meses
- -19.97%
- Mudança anual
- -33.44%
