XPER: Xperi Inc

6.11 USD 0.02 (0.33%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XPER ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.07 e ad un massimo di 6.21.

Segui le dinamiche di Xperi Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
6.07 6.21
Intervallo Annuale
5.72 11.08
Chiusura Precedente
6.13
Apertura
6.13
Bid
6.11
Ask
6.41
Minimo
6.07
Massimo
6.21
Volume
503
Variazione giornaliera
-0.33%
Variazione Mensile
2.86%
Variazione Semestrale
-19.71%
Variazione Annuale
-33.22%
21 settembre, domenica