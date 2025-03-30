Valute / XPER
XPER: Xperi Inc
6.11 USD 0.02 (0.33%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XPER ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.07 e ad un massimo di 6.21.
Segui le dinamiche di Xperi Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.07 6.21
Intervallo Annuale
5.72 11.08
- Chiusura Precedente
- 6.13
- Apertura
- 6.13
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- Minimo
- 6.07
- Massimo
- 6.21
- Volume
- 503
- Variazione giornaliera
- -0.33%
- Variazione Mensile
- 2.86%
- Variazione Semestrale
- -19.71%
- Variazione Annuale
- -33.22%
21 settembre, domenica