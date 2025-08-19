FiyatlarBölümler
WULF
WULF: TeraWulf Inc

10.98 USD 0.19 (1.70%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WULF fiyatı bugün -1.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.90 ve Yüksek fiyatı olarak 11.44 aralığında işlem gördü.

TeraWulf Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
10.90 11.44
Yıllık aralık
2.06 11.63
Önceki kapanış
11.17
Açılış
11.21
Satış
10.98
Alış
11.28
Düşük
10.90
Yüksek
11.44
Hacim
45.495 K
Günlük değişim
-1.70%
Aylık değişim
18.96%
6 aylık değişim
302.20%
Yıllık değişim
135.62%
21 Eylül, Pazar