Divisas / WULF
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WULF: TeraWulf Inc
11.35 USD 0.41 (3.75%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WULF de hoy ha cambiado un 3.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.56, mientras que el máximo ha alcanzado 11.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TeraWulf Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WULF News
- Las acciones de Terawulf Inc alcanzan un máximo de 52 semanas a 11,23 dólares
- Acciones de Terawulf Inc alcanzan un máximo de 52 semanas a 11.23 USD
- Terawulf Inc stock hits 52-week high at 11.23 USD
- TeraWulf Jumps 90% Year to Date: Buy, Sell, or Hold the Stock?
- Opendoor? No Meme Stocks, Ring The Register: Jim Cramer - Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE), Hubbell (NYSE:HUBB)
- Las acciones de Terawulf alcanzan un máximo de 52 semanas a 10,72 dólares
- Terawulf stock hits 52-week high at 10.72 USD
- Stock Market Today: MARA Gains on Bitcoin Revenue Milestone
- Why TeraWulf Stock Skyrocketed 83.1% in August
- Thumzup Media shifts to cryptocurrency mining with $50 million raise
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Could Alphabet Be About to Start Mining Bitcoin?
- Bitcoin-linked stocks fall as cryptocurrency prices retreat
- TeraWulf raises $1 billion in convertible notes as greenshoe option exercised
- TeraWulf's Bold Moves Transform It Into Top US Data Center Player - TeraWulf (NASDAQ:WULF)
- Undercovered Dozen: Precigen, ONEOK, Bitmine And More
- Terawulf stock price target raised to $12 by Rosenblatt on HPC growth
- What's Going On With TeraWulf Stock Thursday? - TeraWulf (NASDAQ:WULF)
- Stifel reiterates Buy rating on Alphabet stock, maintains $222 price target
- TeraWulf’s (WULF) 90% Rally Leaves Analysts Speechless - TipRanks.com
- Terawulf (WULF) Cracks Past New All-Time High on Expanded Fluidstack Deal, Higher Google Financial Backing
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Alphabet stock at $185 target
- Terawulf stock price target raised to $14 from $11 at Cantor Fitzgerald
- Amanda Fabiano, Terawulf director, sells $39k in shares
Rango diario
10.56 11.53
Rango anual
2.06 11.53
- Cierres anteriores
- 10.94
- Open
- 10.77
- Bid
- 11.35
- Ask
- 11.65
- Low
- 10.56
- High
- 11.53
- Volumen
- 41.714 K
- Cambio diario
- 3.75%
- Cambio mensual
- 22.97%
- Cambio a 6 meses
- 315.75%
- Cambio anual
- 143.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B