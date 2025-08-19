クォートセクション
通貨 / WULF
WULF: TeraWulf Inc

11.17 USD 0.18 (1.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WULFの今日の為替レートは、-1.59%変化しました。日中、通貨は1あたり10.96の安値と11.63の高値で取引されました。

TeraWulf Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WULF News

1日のレンジ
10.96 11.63
1年のレンジ
2.06 11.63
以前の終値
11.35
始値
11.60
買値
11.17
買値
11.47
安値
10.96
高値
11.63
出来高
30.755 K
1日の変化
-1.59%
1ヶ月の変化
21.02%
6ヶ月の変化
309.16%
1年の変化
139.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K