Valute / WULF
WULF: TeraWulf Inc
10.98 USD 0.19 (1.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WULF ha avuto una variazione del -1.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.90 e ad un massimo di 11.44.
Segui le dinamiche di TeraWulf Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.90 11.44
Intervallo Annuale
2.06 11.63
- Chiusura Precedente
- 11.17
- Apertura
- 11.21
- Bid
- 10.98
- Ask
- 11.28
- Minimo
- 10.90
- Massimo
- 11.44
- Volume
- 45.495 K
- Variazione giornaliera
- -1.70%
- Variazione Mensile
- 18.96%
- Variazione Semestrale
- 302.20%
- Variazione Annuale
- 135.62%
20 settembre, sabato