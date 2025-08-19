Währungen / WULF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WULF: TeraWulf Inc
11.17 USD 0.18 (1.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WULF hat sich für heute um -1.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.96 bis zu einem Hoch von 11.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die TeraWulf Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WULF News
- Terawulf-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 11,23 USD
- Terawulf Inc stock hits 52-week high at 11.23 USD
- TeraWulf Jumps 90% Year to Date: Buy, Sell, or Hold the Stock?
- Opendoor? No Meme Stocks, Ring The Register: Jim Cramer - Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE), Hubbell (NYSE:HUBB)
- Terawulf-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 10,72 USD
- Terawulf stock hits 52-week high at 10.72 USD
- Stock Market Today: MARA Gains on Bitcoin Revenue Milestone
- Why TeraWulf Stock Skyrocketed 83.1% in August
- Thumzup Media shifts to cryptocurrency mining with $50 million raise
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Could Alphabet Be About to Start Mining Bitcoin?
- Bitcoin-linked stocks fall as cryptocurrency prices retreat
- TeraWulf raises $1 billion in convertible notes as greenshoe option exercised
- TeraWulf's Bold Moves Transform It Into Top US Data Center Player - TeraWulf (NASDAQ:WULF)
- Undercovered Dozen: Precigen, ONEOK, Bitmine And More
- Terawulf stock price target raised to $12 by Rosenblatt on HPC growth
- What's Going On With TeraWulf Stock Thursday? - TeraWulf (NASDAQ:WULF)
- Stifel reiterates Buy rating on Alphabet stock, maintains $222 price target
- TeraWulf’s (WULF) 90% Rally Leaves Analysts Speechless - TipRanks.com
- Terawulf (WULF) Cracks Past New All-Time High on Expanded Fluidstack Deal, Higher Google Financial Backing
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Alphabet stock at $185 target
- Terawulf stock price target raised to $14 from $11 at Cantor Fitzgerald
- Amanda Fabiano, Terawulf director, sells $39k in shares
- Why Google Is Betting Big on TeraWulf’s (WULF) Shift to AI Infrastructure? - TipRanks.com
Tagesspanne
10.96 11.63
Jahresspanne
2.06 11.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.35
- Eröffnung
- 11.60
- Bid
- 11.17
- Ask
- 11.47
- Tief
- 10.96
- Hoch
- 11.63
- Volumen
- 30.755 K
- Tagesänderung
- -1.59%
- Monatsänderung
- 21.02%
- 6-Monatsänderung
- 309.16%
- Jahresänderung
- 139.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K