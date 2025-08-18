Moedas / WULF
WULF: TeraWulf Inc
11.16 USD 0.19 (1.67%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WULF para hoje mudou para -1.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.96 e o mais alto foi 11.63.
Veja a dinâmica do par de moedas TeraWulf Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
10.96 11.63
Faixa anual
2.06 11.63
- Fechamento anterior
- 11.35
- Open
- 11.60
- Bid
- 11.16
- Ask
- 11.46
- Low
- 10.96
- High
- 11.63
- Volume
- 11.635 K
- Mudança diária
- -1.67%
- Mudança mensal
- 20.91%
- Mudança de 6 meses
- 308.79%
- Mudança anual
- 139.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh