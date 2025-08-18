货币 / WULF
WULF: TeraWulf Inc
10.94 USD 0.45 (4.29%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WULF汇率已更改4.29%。当日，交易品种以低点10.25和高点11.00进行交易。
关注TeraWulf Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WULF新闻
- Terawulf Inc股价触及52周新高11.23美元
- Terawulf Inc stock hits 52-week high at 11.23 USD
- TeraWulf Jumps 90% Year to Date: Buy, Sell, or Hold the Stock?
- Opendoor? No Meme Stocks, Ring The Register: Jim Cramer - Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE), Hubbell (NYSE:HUBB)
- Terawulf stock hits 52-week high at 10.72 USD
- Stock Market Today: MARA Gains on Bitcoin Revenue Milestone
- Why TeraWulf Stock Skyrocketed 83.1% in August
- Thumzup Media shifts to cryptocurrency mining with $50 million raise
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Could Alphabet Be About to Start Mining Bitcoin?
- Bitcoin-linked stocks fall as cryptocurrency prices retreat
- TeraWulf raises $1 billion in convertible notes as greenshoe option exercised
- TeraWulf's Bold Moves Transform It Into Top US Data Center Player - TeraWulf (NASDAQ:WULF)
- Undercovered Dozen: Precigen, ONEOK, Bitmine And More
- Terawulf stock price target raised to $12 by Rosenblatt on HPC growth
- What's Going On With TeraWulf Stock Thursday? - TeraWulf (NASDAQ:WULF)
- Stifel reiterates Buy rating on Alphabet stock, maintains $222 price target
- TeraWulf’s (WULF) 90% Rally Leaves Analysts Speechless - TipRanks.com
- Terawulf (WULF) Cracks Past New All-Time High on Expanded Fluidstack Deal, Higher Google Financial Backing
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Alphabet stock at $185 target
- Terawulf stock price target raised to $14 from $11 at Cantor Fitzgerald
- Amanda Fabiano, Terawulf director, sells $39k in shares
- Why Google Is Betting Big on TeraWulf’s (WULF) Shift to AI Infrastructure? - TipRanks.com
- Why TeraWulf Stock Soared Again Today
日范围
10.25 11.00
年范围
2.06 11.23
- 前一天收盘价
- 10.49
- 开盘价
- 10.55
- 卖价
- 10.94
- 买价
- 11.24
- 最低价
- 10.25
- 最高价
- 11.00
- 交易量
- 28.698 K
- 日变化
- 4.29%
- 月变化
- 18.53%
- 6个月变化
- 300.73%
- 年变化
- 134.76%
