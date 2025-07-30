Dövizler / WTRG
WTRG: Essential Utilities Inc
37.03 USD 0.17 (0.46%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WTRG fiyatı bugün -0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.02 ve Yüksek fiyatı olarak 37.41 aralığında işlem gördü.
Essential Utilities Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WTRG haberleri
- Essential Utilities (WTRG) Could Be a Great Choice
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Essential Utilities appoints Sadzi Oliva as Aqua Indiana president
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Essential Utilities (WTRG)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Reasons to Add Essential Utilities Stock to Your Portfolio Right Now
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- Why Essential Utilities (WTRG) is a Great Dividend Stock Right Now
- Essential Utilities stock price target raised by UBS to $47 from $42
- Global Water Resources Q2 Earnings and Revenues Meet Estimates
- Consolidated Water Q2 Earnings and Sales Surpass Estimates
- American States Water Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Up Y/Y
- Essential Utilities (WTRG) Q2 EPS Up 36%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Earnings call transcript: Essential Utilities Q2 2025 beats EPS forecast by 31%
- Essential Utilities Q2 2025 presentation: EPS jumps 35.7%, reaffirms guidance
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For August 2025
- Essential Utilities Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y
- Essential Utilities (WTRG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Essential Utilities earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- American Water Works' Q2 Earnings Lag, Revenues Beat Estimates
- Essential Utilities increases quarterly dividend by 5.25 percent
Günlük aralık
37.02 37.41
Yıllık aralık
33.18 41.66
- Önceki kapanış
- 37.20
- Açılış
- 37.33
- Satış
- 37.03
- Alış
- 37.33
- Düşük
- 37.02
- Yüksek
- 37.41
- Hacim
- 2.545 K
- Günlük değişim
- -0.46%
- Aylık değişim
- -5.87%
- 6 aylık değişim
- -6.32%
- Yıllık değişim
- -4.04%
21 Eylül, Pazar