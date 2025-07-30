Valute / WTRG
WTRG: Essential Utilities Inc
37.03 USD 0.17 (0.46%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WTRG ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.02 e ad un massimo di 37.41.
Segui le dinamiche di Essential Utilities Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
WTRG News
Intervallo Giornaliero
37.02 37.41
Intervallo Annuale
33.18 41.66
- Chiusura Precedente
- 37.20
- Apertura
- 37.33
- Bid
- 37.03
- Ask
- 37.33
- Minimo
- 37.02
- Massimo
- 37.41
- Volume
- 2.545 K
- Variazione giornaliera
- -0.46%
- Variazione Mensile
- -5.87%
- Variazione Semestrale
- -6.32%
- Variazione Annuale
- -4.04%
20 settembre, sabato