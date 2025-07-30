QuotazioniSezioni
WTRG: Essential Utilities Inc

37.03 USD 0.17 (0.46%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WTRG ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.02 e ad un massimo di 37.41.

Segui le dinamiche di Essential Utilities Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
37.02 37.41
Intervallo Annuale
33.18 41.66
Chiusura Precedente
37.20
Apertura
37.33
Bid
37.03
Ask
37.33
Minimo
37.02
Massimo
37.41
Volume
2.545 K
Variazione giornaliera
-0.46%
Variazione Mensile
-5.87%
Variazione Semestrale
-6.32%
Variazione Annuale
-4.04%
