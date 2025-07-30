通貨 / WTRG
WTRG: Essential Utilities Inc
37.20 USD 0.10 (0.27%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WTRGの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり36.77の安値と37.34の高値で取引されました。
Essential Utilities Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WTRG News
1日のレンジ
36.77 37.34
1年のレンジ
33.18 41.66
- 以前の終値
- 37.30
- 始値
- 37.01
- 買値
- 37.20
- 買値
- 37.50
- 安値
- 36.77
- 高値
- 37.34
- 出来高
- 2.741 K
- 1日の変化
- -0.27%
- 1ヶ月の変化
- -5.44%
- 6ヶ月の変化
- -5.89%
- 1年の変化
- -3.60%
