通貨 / WTRG
WTRG: Essential Utilities Inc

37.20 USD 0.10 (0.27%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WTRGの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり36.77の安値と37.34の高値で取引されました。

Essential Utilities Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
36.77 37.34
1年のレンジ
33.18 41.66
以前の終値
37.30
始値
37.01
買値
37.20
買値
37.50
安値
36.77
高値
37.34
出来高
2.741 K
1日の変化
-0.27%
1ヶ月の変化
-5.44%
6ヶ月の変化
-5.89%
1年の変化
-3.60%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K