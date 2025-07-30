Валюты / WTRG
WTRG: Essential Utilities Inc
37.30 USD 0.51 (1.35%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WTRG за сегодня изменился на -1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.25, а максимальная — 37.87.
Следите за динамикой Essential Utilities Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WTRG
Дневной диапазон
37.25 37.87
Годовой диапазон
33.18 41.66
- Предыдущее закрытие
- 37.81
- Open
- 37.70
- Bid
- 37.30
- Ask
- 37.60
- Low
- 37.25
- High
- 37.87
- Объем
- 2.487 K
- Дневное изменение
- -1.35%
- Месячное изменение
- -5.19%
- 6-месячное изменение
- -5.64%
- Годовое изменение
- -3.34%
