Devises / WTRG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WTRG: Essential Utilities Inc
37.03 USD 0.17 (0.46%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WTRG a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.02 et à un maximum de 37.41.
Suivez la dynamique Essential Utilities Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTRG Nouvelles
- Essential Utilities (WTRG) Could Be a Great Choice
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Essential Utilities appoints Sadzi Oliva as Aqua Indiana president
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Essential Utilities (WTRG)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Reasons to Add Essential Utilities Stock to Your Portfolio Right Now
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- Why Essential Utilities (WTRG) is a Great Dividend Stock Right Now
- Essential Utilities stock price target raised by UBS to $47 from $42
- Global Water Resources Q2 Earnings and Revenues Meet Estimates
- Consolidated Water Q2 Earnings and Sales Surpass Estimates
- American States Water Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Up Y/Y
- Essential Utilities (WTRG) Q2 EPS Up 36%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Earnings call transcript: Essential Utilities Q2 2025 beats EPS forecast by 31%
- Essential Utilities Q2 2025 presentation: EPS jumps 35.7%, reaffirms guidance
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For August 2025
- Essential Utilities Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y
- Essential Utilities (WTRG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Essential Utilities earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- American Water Works' Q2 Earnings Lag, Revenues Beat Estimates
- Essential Utilities increases quarterly dividend by 5.25 percent
Range quotidien
37.02 37.41
Range Annuel
33.18 41.66
- Clôture Précédente
- 37.20
- Ouverture
- 37.33
- Bid
- 37.03
- Ask
- 37.33
- Plus Bas
- 37.02
- Plus Haut
- 37.41
- Volume
- 2.545 K
- Changement quotidien
- -0.46%
- Changement Mensuel
- -5.87%
- Changement à 6 Mois
- -6.32%
- Changement Annuel
- -4.04%
20 septembre, samedi