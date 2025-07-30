KurseKategorien
WTRG: Essential Utilities Inc

37.20 USD 0.10 (0.27%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WTRG hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.77 bis zu einem Hoch von 37.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Essential Utilities Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
36.77 37.34
Jahresspanne
33.18 41.66
Vorheriger Schlusskurs
37.30
Eröffnung
37.01
Bid
37.20
Ask
37.50
Tief
36.77
Hoch
37.34
Volumen
2.741 K
Tagesänderung
-0.27%
Monatsänderung
-5.44%
6-Monatsänderung
-5.89%
Jahresänderung
-3.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K