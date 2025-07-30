Währungen / WTRG
WTRG: Essential Utilities Inc
37.20 USD 0.10 (0.27%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WTRG hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.77 bis zu einem Hoch von 37.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Essential Utilities Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WTRG News
Tagesspanne
36.77 37.34
Jahresspanne
33.18 41.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.30
- Eröffnung
- 37.01
- Bid
- 37.20
- Ask
- 37.50
- Tief
- 36.77
- Hoch
- 37.34
- Volumen
- 2.741 K
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- -5.44%
- 6-Monatsänderung
- -5.89%
- Jahresänderung
- -3.60%
