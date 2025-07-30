통화 / WTRG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
WTRG: Essential Utilities Inc
37.03 USD 0.17 (0.46%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WTRG 환율이 오늘 -0.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 37.02이고 고가는 37.41이었습니다.
Essential Utilities Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTRG News
- Essential Utilities (WTRG) Could Be a Great Choice
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Essential Utilities appoints Sadzi Oliva as Aqua Indiana president
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Essential Utilities (WTRG)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Reasons to Add Essential Utilities Stock to Your Portfolio Right Now
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- Why Essential Utilities (WTRG) is a Great Dividend Stock Right Now
- Essential Utilities stock price target raised by UBS to $47 from $42
- Global Water Resources Q2 Earnings and Revenues Meet Estimates
- Consolidated Water Q2 Earnings and Sales Surpass Estimates
- American States Water Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Up Y/Y
- Essential Utilities (WTRG) Q2 EPS Up 36%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Earnings call transcript: Essential Utilities Q2 2025 beats EPS forecast by 31%
- Essential Utilities Q2 2025 presentation: EPS jumps 35.7%, reaffirms guidance
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For August 2025
- Essential Utilities Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y
- Essential Utilities (WTRG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Essential Utilities earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- American Water Works' Q2 Earnings Lag, Revenues Beat Estimates
- Essential Utilities increases quarterly dividend by 5.25 percent
일일 변동 비율
37.02 37.41
년간 변동
33.18 41.66
- 이전 종가
- 37.20
- 시가
- 37.33
- Bid
- 37.03
- Ask
- 37.33
- 저가
- 37.02
- 고가
- 37.41
- 볼륨
- 2.545 K
- 일일 변동
- -0.46%
- 월 변동
- -5.87%
- 6개월 변동
- -6.32%
- 년간 변동율
- -4.04%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K