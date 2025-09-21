FiyatlarBölümler
Dövizler / WRB-PH
WRB-PH: W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206

18.6700 USD 0.0200 (0.11%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WRB-PH fiyatı bugün 0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.5101 ve Yüksek fiyatı olarak 18.7800 aralığında işlem gördü.

W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
18.5101 18.7800
Yıllık aralık
15.4400 20.9400
Önceki kapanış
18.6500
Açılış
18.7560
Satış
18.6700
Alış
18.6730
Düşük
18.5101
Yüksek
18.7800
Hacim
44
Günlük değişim
0.11%
Aylık değişim
5.72%
6 aylık değişim
8.61%
Yıllık değişim
-10.05%
21 Eylül, Pazar