WRB-PH: W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206

18.6500 USD 0.0500 (0.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WRB-PHの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり18.5665の安値と18.9469の高値で取引されました。

W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.5665 18.9469
1年のレンジ
15.4400 20.9400
以前の終値
18.7000
始値
18.9469
買値
18.6500
買値
18.6530
安値
18.5665
高値
18.9469
出来高
22
1日の変化
-0.27%
1ヶ月の変化
5.61%
6ヶ月の変化
8.49%
1年の変化
-10.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K