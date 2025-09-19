Währungen / WRB-PH
WRB-PH: W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206
18.6500 USD 0.0500 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WRB-PH hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.5665 bis zu einem Hoch von 18.9469 gehandelt.
Verfolgen Sie die W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
18.5665 18.9469
Jahresspanne
15.4400 20.9400
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.7000
- Eröffnung
- 18.9469
- Bid
- 18.6500
- Ask
- 18.6530
- Tief
- 18.5665
- Hoch
- 18.9469
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 5.61%
- 6-Monatsänderung
- 8.49%
- Jahresänderung
- -10.14%
