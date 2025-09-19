KurseKategorien
WRB-PH: W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206

18.6500 USD 0.0500 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WRB-PH hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.5665 bis zu einem Hoch von 18.9469 gehandelt.

Tagesspanne
18.5665 18.9469
Jahresspanne
15.4400 20.9400
Vorheriger Schlusskurs
18.7000
Eröffnung
18.9469
Bid
18.6500
Ask
18.6530
Tief
18.5665
Hoch
18.9469
Volumen
22
Tagesänderung
-0.27%
Monatsänderung
5.61%
6-Monatsänderung
8.49%
Jahresänderung
-10.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K