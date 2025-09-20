QuotazioniSezioni
WRB-PH: W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206

18.6700 USD 0.0200 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WRB-PH ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.5101 e ad un massimo di 18.7800.

Segui le dinamiche di W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.5101 18.7800
Intervallo Annuale
15.4400 20.9400
Chiusura Precedente
18.6500
Apertura
18.7560
Bid
18.6700
Ask
18.6730
Minimo
18.5101
Massimo
18.7800
Volume
44
Variazione giornaliera
0.11%
Variazione Mensile
5.72%
Variazione Semestrale
8.61%
Variazione Annuale
-10.05%
20 settembre, sabato