Valute / WRB-PH
WRB-PH: W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206
18.6700 USD 0.0200 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WRB-PH ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.5101 e ad un massimo di 18.7800.
Segui le dinamiche di W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.5101 18.7800
Intervallo Annuale
15.4400 20.9400
- Chiusura Precedente
- 18.6500
- Apertura
- 18.7560
- Bid
- 18.6700
- Ask
- 18.6730
- Minimo
- 18.5101
- Massimo
- 18.7800
- Volume
- 44
- Variazione giornaliera
- 0.11%
- Variazione Mensile
- 5.72%
- Variazione Semestrale
- 8.61%
- Variazione Annuale
- -10.05%
20 settembre, sabato