КотировкиРазделы
Валюты / WRB-PH
Назад в Рынок акций США

WRB-PH: W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206

18.7082 USD 0.0418 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WRB-PH за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.5000, а максимальная — 18.8099.

Следите за динамикой W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
18.5000 18.8099
Годовой диапазон
15.4400 20.9400
Предыдущее закрытие
18.7500
Open
18.6600
Bid
18.7082
Ask
18.7112
Low
18.5000
High
18.8099
Объем
47
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
5.94%
6-месячное изменение
8.83%
Годовое изменение
-9.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.