Валюты / WRB-PH
WRB-PH: W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206
18.7082 USD 0.0418 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WRB-PH за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.5000, а максимальная — 18.8099.
Следите за динамикой W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.5000 18.8099
Годовой диапазон
15.4400 20.9400
- Предыдущее закрытие
- 18.7500
- Open
- 18.6600
- Bid
- 18.7082
- Ask
- 18.7112
- Low
- 18.5000
- High
- 18.8099
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 5.94%
- 6-месячное изменение
- 8.83%
- Годовое изменение
- -9.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.