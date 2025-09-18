Divisas / WRB-PH
WRB-PH: W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206
18.7000 USD 0.0082 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WRB-PH de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.5900, mientras que el máximo ha alcanzado 18.7800.
Siga la dinámica de la pareja de divisas W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
18.5900 18.7800
Rango anual
15.4400 20.9400
- Cierres anteriores
- 18.7082
- Open
- 18.5900
- Bid
- 18.7000
- Ask
- 18.7030
- Low
- 18.5900
- High
- 18.7800
- Volumen
- 40
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 5.89%
- Cambio a 6 meses
- 8.78%
- Cambio anual
- -9.90%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B