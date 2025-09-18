El tipo de cambio de WRB-PH de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.5900, mientras que el máximo ha alcanzado 18.7800.

Siga la dinámica de la pareja de divisas W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 206. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.