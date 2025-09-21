FiyatlarBölümler
WRB-PG
WRB-PG: W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060

18.5450 USD 0.0550 (0.30%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WRB-PG fiyatı bugün -0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.3000 ve Yüksek fiyatı olarak 18.6650 aralığında işlem gördü.

W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
18.3000 18.6650
Yıllık aralık
15.8656 20.7900
Önceki kapanış
18.6000
Açılış
18.5246
Satış
18.5450
Alış
18.5480
Düşük
18.3000
Yüksek
18.6650
Hacim
21
Günlük değişim
-0.30%
Aylık değişim
3.95%
6 aylık değişim
8.45%
Yıllık değişim
-10.24%
21 Eylül, Pazar