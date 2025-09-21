WRB-PG fiyatı bugün -0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.3000 ve Yüksek fiyatı olarak 18.6650 aralığında işlem gördü.

W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.