КотировкиРазделы
Валюты / WRB-PG
Назад в Рынок акций США

WRB-PG: W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060

19.0050 USD 0.0249 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WRB-PG за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.9500, а максимальная — 19.0951.

Следите за динамикой W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
18.9500 19.0951
Годовой диапазон
15.8656 20.7900
Предыдущее закрытие
19.0299
Open
19.0950
Bid
19.0050
Ask
19.0080
Low
18.9500
High
19.0951
Объем
30
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
6.53%
6-месячное изменение
11.14%
Годовое изменение
-8.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.