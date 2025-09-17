Валюты / WRB-PG
WRB-PG: W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060
19.0050 USD 0.0249 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WRB-PG за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.9500, а максимальная — 19.0951.
Следите за динамикой W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.9500 19.0951
Годовой диапазон
15.8656 20.7900
- Предыдущее закрытие
- 19.0299
- Open
- 19.0950
- Bid
- 19.0050
- Ask
- 19.0080
- Low
- 18.9500
- High
- 19.0951
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 6.53%
- 6-месячное изменение
- 11.14%
- Годовое изменение
- -8.01%
