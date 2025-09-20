Devises / WRB-PG
WRB-PG: W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060
18.5450 USD 0.0550 (0.30%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WRB-PG a changé de -0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.3000 et à un maximum de 18.6650.
Suivez la dynamique W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
18.3000 18.6650
Range Annuel
15.8656 20.7900
- Clôture Précédente
- 18.6000
- Ouverture
- 18.5246
- Bid
- 18.5450
- Ask
- 18.5480
- Plus Bas
- 18.3000
- Plus Haut
- 18.6650
- Volume
- 21
- Changement quotidien
- -0.30%
- Changement Mensuel
- 3.95%
- Changement à 6 Mois
- 8.45%
- Changement Annuel
- -10.24%
20 septembre, samedi