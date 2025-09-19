クォートセクション
WRB-PG: W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060

18.6000 USD 0.1900 (1.01%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WRB-PGの今日の為替レートは、-1.01%変化しました。日中、通貨は1あたり18.6000の安値と18.7400の高値で取引されました。

W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.6000 18.7400
1年のレンジ
15.8656 20.7900
以前の終値
18.7900
始値
18.6000
買値
18.6000
買値
18.6030
安値
18.6000
高値
18.7400
出来高
16
1日の変化
-1.01%
1ヶ月の変化
4.26%
6ヶ月の変化
8.77%
1年の変化
-9.97%
