通貨 / WRB-PG
WRB-PG: W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060
18.6000 USD 0.1900 (1.01%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WRB-PGの今日の為替レートは、-1.01%変化しました。日中、通貨は1あたり18.6000の安値と18.7400の高値で取引されました。
W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
18.6000 18.7400
1年のレンジ
15.8656 20.7900
- 以前の終値
- 18.7900
- 始値
- 18.6000
- 買値
- 18.6000
- 買値
- 18.6030
- 安値
- 18.6000
- 高値
- 18.7400
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- -1.01%
- 1ヶ月の変化
- 4.26%
- 6ヶ月の変化
- 8.77%
- 1年の変化
- -9.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K