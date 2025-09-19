Währungen / WRB-PG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WRB-PG: W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060
18.6000 USD 0.1900 (1.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WRB-PG hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.6000 bis zu einem Hoch von 18.7400 gehandelt.
Verfolgen Sie die W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
18.6000 18.7400
Jahresspanne
15.8656 20.7900
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.7900
- Eröffnung
- 18.6000
- Bid
- 18.6000
- Ask
- 18.6030
- Tief
- 18.6000
- Hoch
- 18.7400
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -1.01%
- Monatsänderung
- 4.26%
- 6-Monatsänderung
- 8.77%
- Jahresänderung
- -9.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K