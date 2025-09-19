KurseKategorien
Währungen / WRB-PG
WRB-PG: W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060

18.6000 USD 0.1900 (1.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WRB-PG hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.6000 bis zu einem Hoch von 18.7400 gehandelt.

Verfolgen Sie die W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
18.6000 18.7400
Jahresspanne
15.8656 20.7900
Vorheriger Schlusskurs
18.7900
Eröffnung
18.6000
Bid
18.6000
Ask
18.6030
Tief
18.6000
Hoch
18.7400
Volumen
16
Tagesänderung
-1.01%
Monatsänderung
4.26%
6-Monatsänderung
8.77%
Jahresänderung
-9.97%
