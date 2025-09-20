QuotazioniSezioni
WRB-PG: W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060

18.5450 USD 0.0550 (0.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WRB-PG ha avuto una variazione del -0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.3000 e ad un massimo di 18.6650.

Segui le dinamiche di W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.3000 18.6650
Intervallo Annuale
15.8656 20.7900
Chiusura Precedente
18.6000
Apertura
18.5246
Bid
18.5450
Ask
18.5480
Minimo
18.3000
Massimo
18.6650
Volume
21
Variazione giornaliera
-0.30%
Variazione Mensile
3.95%
Variazione Semestrale
8.45%
Variazione Annuale
-10.24%
20 settembre, sabato