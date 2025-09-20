Valute / WRB-PG
WRB-PG: W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060
18.5450 USD 0.0550 (0.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WRB-PG ha avuto una variazione del -0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.3000 e ad un massimo di 18.6650.
Segui le dinamiche di W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
18.3000 18.6650
Intervallo Annuale
15.8656 20.7900
- Chiusura Precedente
- 18.6000
- Apertura
- 18.5246
- Bid
- 18.5450
- Ask
- 18.5480
- Minimo
- 18.3000
- Massimo
- 18.6650
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- -0.30%
- Variazione Mensile
- 3.95%
- Variazione Semestrale
- 8.45%
- Variazione Annuale
- -10.24%
20 settembre, sabato