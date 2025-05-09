Dövizler / WORX
WORX: SCWorx Corp
0.28 USD 0.02 (6.67%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WORX fiyatı bugün -6.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.28 ve Yüksek fiyatı olarak 0.31 aralığında işlem gördü.
SCWorx Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WORX haberleri
- SCWorx, garanti teşvik anlaşmalarıyla 721.574 dolar topladı
- SCWorx enters warrant inducement agreements raising $721,574
- SCWorx appoints Anders Ohlsson as new chief technology officer
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- SCWorx stock soars after new healthcare supply chain partnership
- SCWorx signs agreement with healthcare supply chain partner
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Nasdaq Jumps Over 300 Points On EU Tariff Delay; AutoZone Posts Downbeat Earnings - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), AutoZone (NYSE:AZO)
- WORX stock touches 52-week low at $0.45 amid market challenges
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
Günlük aralık
0.28 0.31
Yıllık aralık
0.26 3.30
- Önceki kapanış
- 0.30
- Açılış
- 0.30
- Satış
- 0.28
- Alış
- 0.58
- Düşük
- 0.28
- Yüksek
- 0.31
- Hacim
- 385
- Günlük değişim
- -6.67%
- Aylık değişim
- -9.68%
- 6 aylık değişim
- -58.82%
- Yıllık değişim
- -76.27%
21 Eylül, Pazar