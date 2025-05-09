통화 / WORX
WORX: SCWorx Corp
0.28 USD 0.02 (6.67%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WORX 환율이 오늘 -6.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.28이고 고가는 0.31이었습니다.
SCWorx Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
WORX News
- SCWorx, 유도 계약으로 8억 원 상당 자금 조달
- SCWorx appoints Anders Ohlsson as new chief technology officer
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- SCWorx stock soars after new healthcare supply chain partnership
- SCWorx signs agreement with healthcare supply chain partner
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Nasdaq Jumps Over 300 Points On EU Tariff Delay; AutoZone Posts Downbeat Earnings - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), AutoZone (NYSE:AZO)
- WORX stock touches 52-week low at $0.45 amid market challenges
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
일일 변동 비율
0.28 0.31
년간 변동
0.26 3.30
- 이전 종가
- 0.30
- 시가
- 0.30
- Bid
- 0.28
- Ask
- 0.58
- 저가
- 0.28
- 고가
- 0.31
- 볼륨
- 385
- 일일 변동
- -6.67%
- 월 변동
- -9.68%
- 6개월 변동
- -58.82%
- 년간 변동율
- -76.27%
20 9월, 토요일