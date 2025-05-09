Währungen / WORX
WORX: SCWorx Corp
0.29 USD 0.01 (3.33%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WORX hat sich für heute um -3.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.28 bis zu einem Hoch von 0.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die SCWorx Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WORX News
- SCWorx appoints Anders Ohlsson as new chief technology officer
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- SCWorx stock soars after new healthcare supply chain partnership
- SCWorx signs agreement with healthcare supply chain partner
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Nasdaq Jumps Over 300 Points On EU Tariff Delay; AutoZone Posts Downbeat Earnings - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), AutoZone (NYSE:AZO)
- WORX stock touches 52-week low at $0.45 amid market challenges
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
Tagesspanne
0.28 0.31
Jahresspanne
0.26 3.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.30
- Eröffnung
- 0.30
- Bid
- 0.29
- Ask
- 0.59
- Tief
- 0.28
- Hoch
- 0.31
- Volumen
- 330
- Tagesänderung
- -3.33%
- Monatsänderung
- -6.45%
- 6-Monatsänderung
- -57.35%
- Jahresänderung
- -75.42%
