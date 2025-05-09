Devises / WORX
WORX: SCWorx Corp
0.28 USD 0.02 (6.67%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WORX a changé de -6.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.28 et à un maximum de 0.31.
Suivez la dynamique SCWorx Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WORX Nouvelles
- SCWorx conclut des accords d’incitation de bons de souscription levant 721.574€
- SCWorx enters warrant inducement agreements raising $721,574
- SCWorx appoints Anders Ohlsson as new chief technology officer
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- SCWorx stock soars after new healthcare supply chain partnership
- SCWorx signs agreement with healthcare supply chain partner
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Nasdaq Jumps Over 300 Points On EU Tariff Delay; AutoZone Posts Downbeat Earnings - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), AutoZone (NYSE:AZO)
- WORX stock touches 52-week low at $0.45 amid market challenges
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
Range quotidien
0.28 0.31
Range Annuel
0.26 3.30
- Clôture Précédente
- 0.30
- Ouverture
- 0.30
- Bid
- 0.28
- Ask
- 0.58
- Plus Bas
- 0.28
- Plus Haut
- 0.31
- Volume
- 385
- Changement quotidien
- -6.67%
- Changement Mensuel
- -9.68%
- Changement à 6 Mois
- -58.82%
- Changement Annuel
- -76.27%
