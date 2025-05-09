QuotazioniSezioni
WORX: SCWorx Corp

0.28 USD 0.02 (6.67%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WORX ha avuto una variazione del -6.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.28 e ad un massimo di 0.31.

Segui le dinamiche di SCWorx Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.28 0.31
Intervallo Annuale
0.26 3.30
Chiusura Precedente
0.30
Apertura
0.30
Bid
0.28
Ask
0.58
Minimo
0.28
Massimo
0.31
Volume
385
Variazione giornaliera
-6.67%
Variazione Mensile
-9.68%
Variazione Semestrale
-58.82%
Variazione Annuale
-76.27%
