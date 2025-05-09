Valute / WORX
WORX: SCWorx Corp
0.28 USD 0.02 (6.67%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WORX ha avuto una variazione del -6.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.28 e ad un massimo di 0.31.
Segui le dinamiche di SCWorx Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.28 0.31
Intervallo Annuale
0.26 3.30
- Chiusura Precedente
- 0.30
- Apertura
- 0.30
- Bid
- 0.28
- Ask
- 0.58
- Minimo
- 0.28
- Massimo
- 0.31
- Volume
- 385
- Variazione giornaliera
- -6.67%
- Variazione Mensile
- -9.68%
- Variazione Semestrale
- -58.82%
- Variazione Annuale
- -76.27%
21 settembre, domenica