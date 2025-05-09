Валюты / WORX
WORX: SCWorx Corp
0.31 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WORX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.30, а максимальная — 0.32.
Следите за динамикой SCWorx Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WORX
- SCWorx appoints Anders Ohlsson as new chief technology officer
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- SCWorx stock soars after new healthcare supply chain partnership
- SCWorx signs agreement with healthcare supply chain partner
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Nasdaq Jumps Over 300 Points On EU Tariff Delay; AutoZone Posts Downbeat Earnings - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), AutoZone (NYSE:AZO)
- WORX stock touches 52-week low at $0.45 amid market challenges
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
Дневной диапазон
0.30 0.32
Годовой диапазон
0.26 3.30
- Предыдущее закрытие
- 0.31
- Open
- 0.30
- Bid
- 0.31
- Ask
- 0.61
- Low
- 0.30
- High
- 0.32
- Объем
- 334
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -54.41%
- Годовое изменение
- -73.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.