WORX: SCWorx Corp
0.30 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WORXの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.29の安値と0.30の高値で取引されました。
SCWorx Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WORX News
- SCWorx appoints Anders Ohlsson as new chief technology officer
- SCWorx stock soars after new healthcare supply chain partnership
- SCWorx signs agreement with healthcare supply chain partner
- WORX stock touches 52-week low at $0.45 amid market challenges
1日のレンジ
0.29 0.30
1年のレンジ
0.26 3.30
- 以前の終値
- 0.30
- 始値
- 0.29
- 買値
- 0.30
- 買値
- 0.60
- 安値
- 0.29
- 高値
- 0.30
- 出来高
- 132
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -3.23%
- 6ヶ月の変化
- -55.88%
- 1年の変化
- -74.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K