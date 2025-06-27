Dövizler / WETH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
WETH: Wetouch Technology Inc
1.27 USD 0.01 (0.79%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WETH fiyatı bugün 0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.22 ve Yüksek fiyatı olarak 1.33 aralığında işlem gördü.
Wetouch Technology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WETH haberleri
- Wetouch Technology yönetim kurulu istifasını ve yeni atama planlarını duyurdu
- Wetouch Technology announces board resignation and plans for new appointments
- WeTouch reports $6 million net income for 2024, projects 97% profit growth
- Wetouch receives Nasdaq notice for Q2 filing delay
- United States’ Bitcoin Holdings Top $24 Billion After Ruling Out Buying
- WeTouch Technology receives Nasdaq compliance extension amid filing delays
Günlük aralık
1.22 1.33
Yıllık aralık
0.76 2.96
- Önceki kapanış
- 1.26
- Açılış
- 1.26
- Satış
- 1.27
- Alış
- 1.57
- Düşük
- 1.22
- Yüksek
- 1.33
- Hacim
- 33
- Günlük değişim
- 0.79%
- Aylık değişim
- 19.81%
- 6 aylık değişim
- -11.19%
- Yıllık değişim
- -37.44%
21 Eylül, Pazar