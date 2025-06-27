FiyatlarBölümler
Dövizler / WETH
WETH: Wetouch Technology Inc

1.27 USD 0.01 (0.79%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WETH fiyatı bugün 0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.22 ve Yüksek fiyatı olarak 1.33 aralığında işlem gördü.

Wetouch Technology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

WETH haberleri

Günlük aralık
1.22 1.33
Yıllık aralık
0.76 2.96
Önceki kapanış
1.26
Açılış
1.26
Satış
1.27
Alış
1.57
Düşük
1.22
Yüksek
1.33
Hacim
33
Günlük değişim
0.79%
Aylık değişim
19.81%
6 aylık değişim
-11.19%
Yıllık değişim
-37.44%
21 Eylül, Pazar